Госдеп призвал все страны раскрывать "теневые сделки" Росатома

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госдепартамент США призывает все страны раскрывать "теневые сделки" российской госкорпорации "Росатом", заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.Twitter.
Представитель госдепа не пояснила, что именно предосудительного она усмотрела в действиях российской госкорпорации.
Сейм Литвы во вторник принял в первом чтении выводы парламентского расследования о влиянии различных компаний на политические силы в стране, "Росатом" фигурирует в докладе.