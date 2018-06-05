Госдеп призвал все страны раскрывать "теневые сделки" Росатома

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госдепартамент США призывает все страны раскрывать "теневые сделки" российской госкорпорации "Росатом", заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Литовский доклад по российскому Росатому показывает теневые сделки, продвижение влияния в попытке получить проекты в ядерной энергетике и сфере государственной инфраструктуры. Мы призываем все страны, которые имеют дело с Росатомом, аналогичным образом раскрывать и не терпеть подобное поведение", — написала Науэрт в Twitter

Представитель госдепа не пояснила, что именно предосудительного она усмотрела в действиях российской госкорпорации.

Сейм Литвы во вторник принял в первом чтении выводы парламентского расследования о влиянии различных компаний на политические силы в стране, "Росатом" фигурирует в докладе.