Меланья Трамп вышла в свет впервые после операции

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп в понедельник впервые после операции на почках приняла участие в публичном мероприятии.

"Сегодня президент и я имели честь воздать должное нашим павшим героям", — написала она в Twitter , поблагодарив пришедших на мероприятие членов семей военных, погибших в боевых действиях.

Сообщение сопровождается тремя фотографиями, на двух из которых в отдалении видна сама Меланья. Она сидит в первом ряду рядом с Дональдом Трампом в темном платье.

Мероприятие было закрыто для прессы, так что это единственные изображения первой леди за 24 дня.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) 5 июня 2018 г.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Трамп прошла процедуру эмболизации сосудов почек. При эмболизации перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост. Операция прошла успешно и без осложнений. Через пять дней она вернулась в Белый дом.