В Македонии ожидают договор о новом названии страны в ближайшие дни

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил во вторник, что ожидает достижения договоренности между Скопье и Афинами о новом названии бывшей югославской республики в ближайшие дни.
Заев, как ожидается, в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, чтобы сделать следующие шаги к достижению договоренности.
"Все еще создаются условия, чтобы состоялся телефонный разговор. Я уверен, что это вопрос нескольких дней, и как только разговор состоится, о его содержании я проинформирую граждан нашей страны", — заявил глава правительства на пресс-конференции.
Заев также напомнил, что новое название страны и условия его применения еще предстоит утвердить на общенациональном референдуме.
Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры при посредничестве спецпредставителя ООН активизировались в последние месяцы.