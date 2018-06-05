В Македонии ожидают договор о новом названии страны в ближайшие дни

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил во вторник, что ожидает достижения договоренности между Скопье и Афинами о новом названии бывшей югославской республики в ближайшие дни.

Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

Заев, как ожидается, в ближайшие дни проведет телефонный разговор со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, чтобы сделать следующие шаги к достижению договоренности.

"Все еще создаются условия, чтобы состоялся телефонный разговор. Я уверен, что это вопрос нескольких дней, и как только разговор состоится, о его содержании я проинформирую граждан нашей страны", — заявил глава правительства на пресс-конференции.

"Я буду осторожен, и уверен, что вы и ваша аудитория меня поймете. Потому что хочу, чтобы эти дни стали днями успешного приведения к завершению и завершения процесса", — отметил македонский премьер.

Заев также напомнил, что новое название страны и условия его применения еще предстоит утвердить на общенациональном референдуме.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры при посредничестве спецпредставителя ООН активизировались в последние месяцы.