В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Около 10 гектаров сухой травы горит в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила во вторник пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Горит трава, сухостой. Возгорания леса пока нет. Горит в целом до 10 гектаров",- сказала Рубан.

По ее словам, спасатели начали тушить пожар еще с утра. "Там уже работают более 20 единиц техники, около 100 человек личного состава. Также задействованы самолет и вертолет", — уточнила Рубан.

Согласно сообщению Госслужбы по ЧС, опубликованному на сайте ведомства, пожар распространился на лесной массив.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.