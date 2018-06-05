Сербия начнет сбор материалов о натовских бомбардировках 1999 года

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Сбор материалов о последствиях бомбардировок Сербии авиацией НАТО в 1999 году начнется 12 июня, сообщила журналистам начальник отделения онконейрохирургии в Клиническом центре Сербии Даница Груйичич.

Скупщина (парламент) Сербии в середине мая утвердила состав комиссии, которая призвана определить последствия бомбардировок НАТО для населения страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста онкологических заболеваний в стране.

"С представителями трех министерств — здравоохранения, окружающей среды и минобороны мы определили, что датой начала работы координирующего органа станет 12 июня… В нем состоят практики — физики, химики, врачи, затем советники, в основном представители Сербской академии наук и искусств и управляющий совет во главе с министром окружающей среды Гораном Триваном, где также будут министр здравоохранения Златибор Лончар и министр обороны Александр Вулин", — приводит газета "Вечерне новости" слова доктора Груйичич.

По ее словам, одним из первых шагов станет обмен информацией с представителями итальянских военнослужащих из международного миротворческого контингента в Косово, которые заболели раком в результате последствий применения авиацией НАТО обедненного урана.

"Наша задача будет намного шире, так как наряду с последствиями бомбардировок обедненным ураном мы будем исследовать последствия загрязнений от разрушения индустриальных объектов и химических предприятий… Важнее всего проследить изменение заболеваемости за последние 19 лет. Не только онкологией, которая определенно растет, но и аутоиммунных заболеваний, бесплодия и психических заболеваний", — цитирует издание начальника отделения онконейрохирургии в Клиническом центре Сербии.

Ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет также экономическое и правовое исследования. Собранный материал может послужить основой для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.