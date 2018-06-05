Сербия начнет сбор материалов о натовских бомбардировках 1999 года

БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Сбор материалов о последствиях бомбардировок Сербии авиацией НАТО в 1999 году начнется 12 июня, сообщила журналистам начальник отделения онконейрохирургии в Клиническом центре Сербии Даница Груйичич.
"С представителями трех министерств — здравоохранения, окружающей среды и минобороны мы определили, что датой начала работы координирующего органа станет 12 июня… В нем состоят практики — физики, химики, врачи, затем советники, в основном представители Сербской академии наук и искусств и управляющий совет во главе с министром окружающей среды Гораном Триваном, где также будут министр здравоохранения Златибор Лончар и министр обороны Александр Вулин", — приводит газета "Вечерне новости" слова доктора Груйичич.
По ее словам, одним из первых шагов станет обмен информацией с представителями итальянских военнослужащих из международного миротворческого контингента в Косово, которые заболели раком в результате последствий применения авиацией НАТО обедненного урана.
Ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет также экономическое и правовое исследования. Собранный материал может послужить основой для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.
Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.