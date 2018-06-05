В Нигере девять человек погибли после серии терактов рядом с медресе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Не менее девяти человек погибли и почти 40 получили ранения в результате серии взрывов, устроенных на юго-востоке Нигера террористами-смертниками, сообщает африканское подразделение радиостанции RFI.

Нападения произошли в минувший понедельник в городе Диффа (административный центр одноименного региона), расположенном на границе с Нигерией. Трое террористов, среди которых две женщины, поочередно подорвали себя рядом с одним из городских медресе.

Во вторник школы и рынки города остаются закрытыми, улицы патрулируются подразделениями сил безопасности.

Область Диффа является постоянным объектом атак со стороны боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам", которые проникают в регион из соседней Нигерии.

Боевики "Боко Харам" выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата в Нигерии. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.