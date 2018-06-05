В Турции арестовали карикатуриста за оскорбление Эрдогана, сообщили СМИ

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Известный турецкий карикатурист, 69-летний Нури Куртджебе был арестован за оскорбление президента Турции Тайипа Эрдогана после того, как суд отклонил его апелляцию на приговор, сообщает во вторник газета Hurriyet со ссылкой на адвоката художника Ахмета Эрмема Акьюза.

Ранее Куртджебе был приговорен к тюремному заключению на один год, два месяца и 15 дней за карикатуры на Эрдогана, опубликованные в 2015 году в газете Aydınlık.

Куртджебе был задержан на дорожном посту жандармерии в провинции Ялова на северо-западе Турции и отправлен в тюрьму после официальных процедур в местном полицейском управлении.

За оскорбление президента по турецким законам предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного года до четырех лет. Оппозиция обвиняет власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой, проводимой Эрдоганом.