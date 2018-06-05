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Конкурс "Мисс Америка" исключил из программы дефиле в купальниках

16:1105.06.2018
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© AP Photo / Noah K. MurrayУчастницы конкурса красоты Мисс Америка. Архивное фотоУчастницы конкурса красоты Мисс Америка. Архивное фото
© AP Photo / Noah K. Murray

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Организаторы конкурса "Мисс Америка" исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках.

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О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС.

Как отмечает телеканал, часть конкурса, посвященную позированию в купальных костюмах, займет интерактивное общение девушек с членами жюри. Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь участниц будут просить появляться в привычной для них одежде, которая наиболее выражает их личный стиль.

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На сайте организации изменился и логотип конкурса: к названию Miss America добавлена свидетельствующая о кардинальных переменах приставка 2.0.

Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.

В конце 2017 года руководство конкурса "Мисс Америка" ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.

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© REUTERS / Mark MakelaВ американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
В американской городе Атлантик-Сити 10 сентября прошел финал конкурса красоты "Мисс Америка-2018".
© AP Photo / Noah K. MurrayПобедительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
Победительницей конкурса этого года стала обладательница титула "Мисс Северная Дакота" Кара Мунд.
© AP Photo / Noah K. MurrayХрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.Конкурс красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Хрустальную корону победительнице вручила "Мисс Америка" прошлого года Сэвви Шилдс.
© REUTERS / Mark MakelaКонкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Конкурс "Мисс Америка" состоит из нескольких этапов, во время которых выбираются "мисс" от различных городов. Потом выявляются представительницы от каждого штата, столицы США и от Виргинских островов. На фото: конкурс талантов в исполнении "мисс Вирджиния" Сесили Вебер.
© AP Photo / Noah K. MurrayЗа время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
За время всех этапов конкурса в отборе принимают участие порядка 10 тысяч девушек, лишь 51 из них доходит до финала. На фото: участница конкурса красоты "мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти выступает во время конкурса талантов.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участницы конкурса "Выдающийся подросток", который проходит в рамках конкурса "Мисс Америка". В отличие от "взрослого" мероприятия, в соревнованиях подростков нет дефиле в купальных костюмах, зато есть такие традиционные этапы, как интервью, конкурс талантов, выход в вечернем платье и спортивной одежде.
© REUTERS / Mark MakelaУчастие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участие в конкурсе позволяет финалисткам получить стипендию для обучения в колледже или университете. На фото: участница конкурса красоты "Мисс Америка" от штата Нью-Джерси Аманда Витковски.
© REUTERS / Mark MakelaВыступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Выступление будущей победительницы Кары Мунд во время конкурса талантов.
© REUTERS / Mark MakelaДефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Дефиле в купальнике 19-летней "мисс Джорджии" Алисы Бисли.
© REUTERS / Mark MakelaУчастницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.Конкурс красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Участницы финала конкурса красоты "Мисс Америка" в ожидании оценок жюри после дефиле в купальниках.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной-губернатором своего штата.Мисс Америка 2018 Кара Мунд
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Северная Дакота" 23-летняя Кара Мунд мечтает стать первой женщиной-губернатором своего штата.
© REUTERS / Mark MakelaЧтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка", девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и жить в том городе и штате, за который выступает.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© REUTERS / Mark Makela
Чтобы принять участие в конкурсе "Мисс Америка", девушке должно быть от 17 до 24 лет, она должна быть гражданкой США и жить в том городе и штате, за который выступает.
© AP Photo / Noah K. MurrayУчастница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
Участница конкурса красоты "Мисс Америка" представительница штата Пенсильвания 21-летняя Кати Шрекенгаст.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.Участницы конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Луизиана" Лариса Бонаккисти (в центре) после того, как объявили оценки жюри.
© AP Photo / Noah K. Murray"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.Участница конкурса красоты Мисс Америка
© AP Photo / Noah K. Murray
"Мисс Нью-Джерси" 24-летняя Кейтлин Шоеффель выступает на конкурсе талантов.
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
""Мы больше не бессодержательное шоу. ""

)))) дальше читать не смог
16:14
05.06.2018
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CheGevara
Последний козырь отняли =)
16:17
05.06.2018
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