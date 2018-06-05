В ЛНР сообщили об активизации воздушной разведки ВСУ в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (55)

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Украинские силовики активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинские силовики из 80-й бригады ВСУ активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения", — сказал он на брифинге.

По его словам, Народная милиция ЛНР продолжает фиксировать наличие запрещенного вооружения и военной техники украинских силовиков в непосредственной близости от линии соприкосновения.

"В район населенного пункта Счастье сегодня ночью прибыла одна единица реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — заявил Марочко.