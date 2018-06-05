В Раде озвучили условие дефолта на Украине

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Украину ожидает дефолт, если Верховная рада не одобрит закон о создании антикоррупционного суда, заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

По ее словам, если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Киев не получит необходимую финансовую помощь.

"Это значит, что правительству не будет хватать около 200 миллиардов гривен. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт", — цитирует Сыроид телеканал NewsOne.

Создание антикоррупционного суда — одно из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.