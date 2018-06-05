В ЛНР отметили спад активности ВСУ во время работы делегаций в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Активность украинских силовиков у линии соприкосновения снизилась во время работы в Донбассе иностранных комиссий, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения 3 июня начала работу иностранная делегация из трех человек во главе с представителем посольства Франции в Украине Изабель Дюмон, а 4 июня — делегации ООН во главе со специальным представителем Нильсом Мельцером.

"В связи с тем, что на протяжении нескольких дней в зоне проведения военной операции работают международные комиссии и иностранные делегации, мы отмечаем снижение активности украинских силовиков и уменьшение провокаций на участках, где проводят мониторинг иностранные эксперты", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в целом снижение активности украинских силовиков на отдельных участках не особо влияет на общую ситуацию на линии соприкосновения, "а только создает иллюзию соблюдения режима тишины".

При этом он отметил, что в понедельник украинские силовики открыли огонь по жилым домам в населенном пункте Донецкий, где в результате минометного обстрела разрушения получили два жилых дома по улице Криничная.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки, в том числе поселка Донецкий у линии соприкосновения в Донбассе.

Марочко уточнил, что получившие повреждения дома находятся на удалении 500 метров от наблюдательного поста ВСУ, поэтому в Народной милиции делают вывод, что огонь по населенному пункту украинские силовики вели целенаправленно.