СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, девять пострадали, еще 25 заблокированы под землей в результате подрыва транспортного средства со взрывчаткой на железном руднике на северо-востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в районе Наньфэнь городского округа Бэньси в провинции Ляонин около 16.10 (11.10 мск) по местному времени.

На железном руднике, где проводились строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку.

В результате инцидента 11 человек погибли, девять ранены.

В настоящее время в шахте остаются заблокированными еще 25 человек. Сообщается, что с некоторыми из них удалось установить связь.