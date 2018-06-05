СМИ сообщили об одиннадцати погибших при взрыве в китайской шахте

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, девять пострадали, еще 25 заблокированы под землей в результате подрыва транспортного средства со взрывчаткой на железном руднике на северо-востоке КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.
На железном руднике, где проводились строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку.
В результате инцидента 11 человек погибли, девять ранены.
В настоящее время в шахте остаются заблокированными еще 25 человек. Сообщается, что с некоторыми из них удалось установить связь.