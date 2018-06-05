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Санкции подогревают интерес иностранцев к русскому языку, заявили эксперты

15:4105.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУрок русского языка. Архивное фотоУрок русского языка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Интерес к русскому языку за рубежом в последние годы значительно возрос, и санкции в этом плане лишь подогревают его; кроме того, в России популяризации языка сегодня уделяется значительно больше внимания, чем, например, 15 лет назад, и это тоже дает свои результаты, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии Дня русского языка.

Заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри и генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири складывают флаг США на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. 1 апреля 2018. Архивное фото
© Фото : Посольство США в РФ
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День русского языка отметят в России и мире 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией объединенных наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Шестого июня 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка отмечается теперь ежегодно.

По данным Россотрудничества, в России на русском языке говорят 146 миллионов человек (по данным Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 января 2018 года составляла около 147 миллионов человек). В мире на нем говорят более 265 миллионов человек. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире, по степени распространенности – восьмое место.

За последние годы ученые и чиновники не раз говорили о тревожных тенденциях, таких как снижение присутствия русского языка за рубежом, в том числе в государствах СНГ, уменьшение числа русских школ за границей, сокращение количества преподавателей русского языка, снижение уровня их профессионализма. Чтобы бороться с этими негативными трендами, правительство в 2015 году разработало федеральную целевую программу "Русский язык" на 2016-2020 годы.

Популяризация русского языка

Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают позитивные сдвиги в этой области и утверждают, что в последнее время интерес к русскому языку возрастает. Так, по словам лингвиста, доктора филологических наук Андрея Григорьева, изучать русскую культуру и сам русский язык сегодня стремится большое количество людей за рубежом. Немалую роль в этом играют санкции. "Из-за санкций идет новая волна интереса к русскому языку и культуре. Сейчас очень много и научно-популярных книг, и передач появляется, и на радио, и на телевидении, связанных с популяризацией русского языка", — рассказал он РИА Новости.

"У нас рядом находятся День славянской письменности и культуры и День русского языка, то есть, в общем-то, 2-3 недели, когда действительно большое внимание и к языку, и к культуре, и к письменности есть", — отметил эксперт.

По мнению декана филологического факультета Института русского языка имени А.С. Пушкина Андрея Щербакова, для популяризации русского языка сегодня делается существенно больше, чем 15-20 лет назад.

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© Sputnik / Sergey Melkonov
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"Мы наблюдаем, во-первых, такой процесс активизации интереса к русскому языку в разных странах мира. После распада СССР был отток желающих изучать русский язык, причины были, прежде всего, идеологического характера… Но ситуация изменилась, и вот за последние 5-7 лет мы наблюдаем интерес к русскому языку, желающих изучать русский язык становится все больше. Русская культура самобытная, многогранная, богатая, и желающих в нее погрузиться достаточно много", — рассказал Щербаков РИА Новости.

По его словам, популяризации русского языка также способствует интерес иностранных работодателей к русскоговорящим. "Год назад мы с Минкомсвязи проводили исследование в потребности русскоязычных кадров за рубежом. И у нас получилась цифра более 100 миллионов. И это тоже показатель того, что интерес к русскому языку существует во всем мире", — отметил эксперт.

Изменения в методике изучения русского языка

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Андрей Щербаков также рассказал РИА Новости, что глобальные изменения произошли и в методике изучения русского языка. "Сейчас речь идет о том, что активнее привлекаются методы так называемой корпусной лингвистики, когда на базе национального корпуса русского языка, который создан и пополняется текстами разных функциональных целевых разновидностей, можно изучать различные процессы, которые в языке происходят. Например, какая лексика становится более актуальной и входит в активный словарный запас для говорящих на русском языке или какие изменения в грамматике происходят, ну и так далее", — отметил Щербаков.

Он добавил, что "при помощи компьютерных технологий можно эту базу данных анализировать, задавать нужные параметры поиска, находить то, что нужно". "Это, как раз-таки, современные методы, которые позволяют лингвистике как науке о языке и русистике, как науке о русском языке продвигаться существенно", — отметил декан.

Проблемные точки

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© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова Ольга Иванова рассказала агентству, что сейчас в институте идет работа над большим проектом по созданию нового свода орфографических правил. Она напомнила, что главный документ в этой области, "Правила русской орфографии и пунктуации", был написан в 1956 году и с тех пор, по сути, не менялся.

"На первом этапе это будет комментарий к правилам русского правописания. То есть какие здесь возникли проблемы, в чем эти правила отстают от развития письма, какие слова оказались не охвачены вообще никакими правилами — а так тоже бывает, какие-то типы, конструкции слов не вписываются. Прежде чем что-то делать дальше, это все нужно осмыслить. На научную работу дается 2-3 года. Потом это будет рассматривать орфографическая комиссия. А дальше, я думаю, мы должны будем создать какой-то новый текст свода правил русского правописания, потом что документ 1956 года – это все-таки уже очень далеко. Это даже не одно поколение, а три уже прошло. "Правила" были утверждены академией наук и министерством чуть ли не просвещения. Они считаются официальными, все остальные справочники считаются неофициальными. С него началось упорядоченное, единообразное русское письмо", — рассказала эксперт.

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© Sputnik / Сергей Мелконов
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Латвийское министерство инициатив в образовании, или Кому мешает буква "Ё"
Иванова отметила, что сегодня в России в целом есть проблема со справочниками и словарями, и не только орфографическими.

"Мы живем достаточно стабильно, ничего такого не происходит, не потрясает наше письмо, честно говоря. Все учебники и справочники отличаются интерпретацией. Слова одни и те же, а вот как сформулировано правило, достаточно ли четко и логично? Тут все зависит от квалификации того, кто пишет. Очень много сделано на потребу дня. Нас совершенно захлестнула волна некачественных словарей непонятного происхождения, авторства. Просто полки их. Раньше государство эту область контролировало. А теперь это все коммерциализировано. Берется большой словарь, изымается их него часть слов и подается в виде нового словаря… Еще и фамилии используют – Ожегова, например, людей, которые умерли еще 50-60 лет назад и уже не могут писать словари. Но у нас народ не знает же этого, они думают, что Ожегов жив как Ленин", — заявила Иванова.

Она отметила, что, с ее точки зрения, недавно сформированное министерство науки и высшего образования должно утвердить некий единый документ по орфографии, как это было сделано в 1956 году.

"В нем должны быть нормы письма. Они у нас общие. Нашу страну объединяет не только устный язык, мы ведь в разных регионах по-разному говорим. А вот письменный был всегда единым. Должен быть авторитетный свод правил: авторитет РАН и государства в виде рекомендации или утверждения какого-то основного источника для утверждения более частных словарей. Ну и финансирование под это дело. Вот у нас есть кодексы. Почему по нашему языку кодекса такого нет, нет такой книжки, которую положат на стол? Вот с этим проблема. Нужно закрепить этот словарь в каком-то нормативном акте", — заявила эксперт.

Больше поддержки, меньше вмешательства

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Известный российский лингвист Алексей Шмелев в свою очередь выразил мнение, что государству необходимо больше поддерживать институты, изучающие русский язык, но при этом меньше вмешиваться в эту сферу.

"Хорошо, чтобы государство поддерживало курсы повышения квалификации для учителей русского языка, образовательные радиопередачи о языке, и поменьше принималось законов и постановлений, тем или иным образом касающихся русского языка. К сожалению, чаще всего дело обстоит противоположным образом. Имеет место и усиливается мелочная и некомпетентная опека популяризаторов и учителей русского языка со стороны государственных органов, но нет подлинного уважения к академической науке в области русистики, не поддерживается ее престиж в обществе. Это вполне соответствует общей негативной тенденции к максимальному контролю государственных чиновников над самыми разными сферами жизни", — рассказал Шмелев РИА Новости.

Он отметил, что это выражается в таких случаях, когда люди с вариативным написанием имени или фамилии ("Наталия" и "Наталья", с точками или без точек над "ё") "оказываются вынуждены доказывать, что в разных документах речь идет об одном человеке, хотя вариативность — неотъемлемое свойство живого языка".

"Из положительных тенденций можно отметить растущую популярность "Тотального диктанта", проводимого ежегодно. Это свидетельствует о том, что умение грамотно писать по-прежнему воспринимается обществом как ценность", — заключил он.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Знаем, знаем, один гражданин заграничный на эту тему даже клип снял под названием Dva Vodka Spasiba
16:10
05.06.2018
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