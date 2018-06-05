В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Донбассе погиб троюродный брат основателя интернет-портала "Украинская правда" Георгия Гонгадзе Марьян Корчак. Об этом в фейсбуке сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

По данным телеканала "112 Украина", 22-летний Корчак погиб 25 мая в районе Зайцево в результате артиллерийского обстрела. В 2016 году он ушел добровольцем на Добасс, был парамедиком и состоял в рядах "Правого сектора"*.

Георгий Гонгадзе был похищен и убит в 2000 году. СМИ связывали убийство журналиста с публикацией критических материалов о президенте Украины Леониде Кучме и его окружении, а также расследований о коррупции во власти.

В 2013 году суд признал виновным в убийстве Гонгадзе бывшего генерала МВД Алексея Пукача. Журналисту посмертно присвоили звание Героя Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.