В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права

ДУБАЙ, 5 июн — РИА Новости. Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские права, пишет издание Arabian Busniess.

Первая группа женщин (число не сообщается) уже получила водительские права королевства — главное управление транспорта заменило им международные права, которые признаются в королевстве, на местные. По словам властей, обменять международные права на национальные женщины смогут после "практического экзамена". Другие детали не сообщаются.

Запрет на вождение для женщин в стране будет снят 24 июня.

В сентябре король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину.