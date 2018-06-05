Глава ДНР опасается провокаций со стороны Киева во время проведения ЧМ-2018

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Киев может организовать несколько больших провокаций на линии соприкосновения во время проведения в России чемпионата мира по футболу, заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"За последние две недели я лично посетил все сложные места на линии соприкосновения… ситуация тяжёлая. Мы фиксируем увеличение и артиллерийских орудий, и передвижение большой массы техники и личного состава. Связанно это, в первую очередь, с чемпионатом мира по футболу… Украина… этим попытается воспользоваться… Такая угроза есть, я не скрываю. Она (Украина — ред.) не способна вести широкомасштабную войну. Она способна вести несколько больших военных провокация максимум на трех участках фронта", — сказал Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.