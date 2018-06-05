Скотланд-Ярд опросил более 900 свидетелей в связи с "делом Скрипалей"

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Более 900 свидетелей были опрошены и 176 обысков проведено в рамках расследования отравления в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.

"В течение последних трех месяцев 250 следователей из контртеррористической сети принимали участие в сложнейшем расследовании покушения на убийство Скрипалей. На сегодняшний день порядка 100 специалистов по борьбе с терроризмом остаются в Солсбери… На данный момент в Солсбери было проведено 176 обысков, опрошены более 900 свидетелей", — отмечается в сообщении.

Специалисты также просмотрели порядка 4 тысяч часов видеозаписей с городских камер слежения, сообщили в полиции.

"Полицейские стараются идентифицировать всех пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, проезжавшие через район происшествия. Всего 14 тысяч машин и 2,5 тысячи пешеходов были оценены и классифицированы в соответствии со своей значимостью (для расследования — ред.) Более 2,3 тысячи вещдоков были добыты в рамках расследования, из которых 851 хранится в лаборатории Минобороны в связи с проблемами с загрязнением", — указывается в сообщении.

"Наша команда, занимающаяся расследованием, остается полностью предана задаче выяснить, что случилось, и мы продолжаем расследовать каждую линию", — говорится в заявлении заместителя главы Скотланд-Ярда, национального координатора усилий по борьбе с терроризмом Дина Хейдона.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.