РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Скотланд-Ярд опросил более 900 свидетелей в связи с "делом Скрипалей"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1531)
15:2705.06.2018
32515
© AP Photo / Matt DunhamЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, архивное фотоЗдание Скотланд-ярда в Лондоне, архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Более 900 свидетелей были опрошены и 176 обысков проведено в рамках расследования отравления в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорится в сообщении Столичной полиции Лондона.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство России продолжит добиваться от Лондона ответов по делу Скрипалей

"В течение последних трех месяцев 250 следователей из контртеррористической сети принимали участие в сложнейшем расследовании покушения на убийство Скрипалей. На сегодняшний день порядка 100 специалистов по борьбе с терроризмом остаются в Солсбери… На данный момент в Солсбери было проведено 176 обысков, опрошены более 900 свидетелей", — отмечается в сообщении.

Специалисты также просмотрели порядка 4 тысяч часов видеозаписей с городских камер слежения, сообщили в полиции.

"Полицейские стараются идентифицировать всех пешеходов, велосипедистов и транспортные средства, проезжавшие через район происшествия. Всего 14 тысяч машин и 2,5 тысячи пешеходов были оценены и классифицированы в соответствии со своей значимостью (для расследования — ред.) Более 2,3 тысячи вещдоков были добыты в рамках расследования, из которых 851 хранится в лаборатории Минобороны в связи с проблемами с загрязнением", — указывается в сообщении.

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
МИД поможет Юлии Скрипаль вернуться в Россию

"Наша команда, занимающаяся расследованием, остается полностью предана задаче выяснить, что случилось, и мы продолжаем расследовать каждую линию", — говорится в заявлении заместителя главы Скотланд-Ярда, национального координатора усилий по борьбе с терроризмом Дина Хейдона.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.

Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
virshych
Следопыты однако... найти 2.300 вещдоков по одному делу это они про что? 851 предмет заражён, если бы это было на самом деле то пол мелкобритании были бы уже давно в земле!

Для кого они этот бред озвучивают?
15:55
05.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Balanor
миссия невыполнима но шоу должно продолжаться, так как элите британской очень не хочется признавать разгромное поражение своей лжи) чтож дно достигнуто, но они могут и дальше копать, а потом уж весь мир возьмет по лопате и сверху их присыпят, чтоб больше не вылазили.
15:38
05.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Михаил Левин
Освоение бюджета идёт полным ходом, скоро запросят дополнительные ассигнования, куда пойдут деньги отобранные у российских олигархов. Вот почему мелкие отравили скрипалей и затеяли проверки доходов- нужны деньги, а повода нет.
15:35
05.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена