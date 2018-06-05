Нетаньяху заявил, что не позволит Ирану владеть ядерным оружием

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану владеть ядерным оружием, комментируя заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о наращивании мощностей по обогащению урана, сообщается в микроблоге премьера в Twitter.

Аятолла в понедельник заявил, что Иран не может одновременно находиться под санкциями и под "ядерным надзором". В связи с этим он приказал Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) срочно подготовиться к обогащению урана "вплоть до уровня 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг — ред.) во время пребывания в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

"Хаменеи заявил позавчера, что он намерен разрушить государство Израиль, а вчера он объяснил, как он это сделает — через неограниченное обогащение урана для того, чтобы производить арсенал ядерных бомб. Мы не удивлены. Мы не позволим Ирану владеть ядерным оружием", — говорится в заявлении.

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР (единиц работы разделения) с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.