Трамп призвал минюст США не откладывать публикацию доклада о деле Клинтон

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что генеральный инспектор министерства юстиции откладывает публикацию доклада о том, как расследовалось дело о переписке его соперника на президентских выборах Хиллари Клинтон.
"Почему так долго не выходит доклад генерального инспектора (минюста США) о жуликоватой Хиллари (Клинтон) и ненадежном (экс-директоре ФБР) Джеймсе Коми. Много раз откладывался. Надеюсь, доклад не изменили и не уменьшили его силу. Столько ужасного следовало бы рассказать, общественность имеет право знать. Прозрачность!" – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.
В мае газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что генеральный инспектор министерства юстиции США завершил черновой вариант доклада, в котором критикуются действия правоохранительных органов в ходе расследования переписки Хиллари Клинтон. В докладе, по данным издания, также подвергаются критике действия бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в июле позапрошлого года, без уведомления руководителей в минюсте о своем намерении, заявил, что ФБР не рекомендует предъявлять обвинения Клинтон. Как отмечает издание, генинспектор минюста, как ожидается, обнародует 500-старничный доклад в ближайшие несколько недель.
Ранее глава министерства юстиции Джефф Сешнс заявил, что увольнение Джеймса Коми c поста главы ФБР было обусловлено его ошибками в расследовании дела о корреспонденции Хиллари Клинтон.
Коми расследовал дело о переписке кандидата Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах. Использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. За десять дней до президентских выборов Коми объявил о возобновлении расследования. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению на президентских выборах в 2016 году.
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