Рахой заявил об уходе с поста главы Народной партии Испании

МАДРИД, 5 июн – РИА Новости. Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что уходит с поста председателя Народной партии.

"Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперед и строить свою историю на благо испанцев под руководством другого человека. Это лучше для НП, для меня. И думаю, что и для Испании. Все остальное неважно", — заявил Рахой после заседания Исполнительного комитета Народной партии. Рахой напомнил, что руководил партией в течение 14 лет, которые он назвал "лучшими в своей жизни", и добавил, что "останется" с партией, поскольку "не представляет своей жизни" без нее.

Экс-премьер объявил, что НП проведет съезд, на котором будет избран новый лидер.

До проведения съезда, решение о котором примет руководящий орган партии, Рахой формально останется председателем НП. По его словам, съезд "положит начало новому этапу партии с новым руководством".

"Я буду выполнять мои обязанности до того момента, как вы выберете человека, который меня заменит. И буду делать это благоразумно, не намерен проводить никаких изменений ни в партии, ни в парламентских группах, поскольку это должен делать тот, кто меня сменит на посту председателя, если захочет", — добавил экс-премьер, являющийся членом партии в течение 37 лет.

Первого июня конгресс депутатов испанского парламента вынес вотум недоверия правительству Народной партии, новым премьером стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.