В ДНР пригрозили украинским военным открыть огонь из "Чебурашек"

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Ополченцы оставляют за собой право открыть огонь в случае нападения украинских силовиков с моря, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

По его словам, против украинского флота в случае агрессии будут использовать созданную в ДНР реактивную систему залпового огня "Чебурашка". Речь идет о версии, предназначенной для стрельб на море, уточнил глава республики.

"Если они (силовики. — Прим. ред.) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям", — сказал журналистам Захарченко.

Накануне стало известно, что украинские военные проведут учения в Азовском море. В связи с этим для плавания закроют участки акватории возле Мариуполя и Бердянска.

По словам начальника пресс-центра ВМС Украины Олега Чалика, определенные участки будут контролировать вооруженные группы. При этом в море по-прежнему можно будет купаться, отметил он.