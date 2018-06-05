Число жертв кораблекрушения в Тунисе возросло до 55 человек

ТУНИС, 5 июн — РИА Новости. Число жертв кораблекрушения у берегов Туниса возросло до 55 человек, сообщается в заявлении министерства внутренних дел страны, полученном РИА Новости.

Ранее представитель министерства обороны страны сообщил, что число жертв кораблекрушения возросло до 46 человек. Береговым службам удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда других африканских стран.

Согласно заявлению МВД, спасателям "удалось достать семь новых тел, что означает, что количество тел, которые подняли с воскресенья прошлой недели, увеличилось до 55".

Рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в ночь на воскресенье в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели, которые до сих пор продолжают поиски выживших и извлекают тела погибших. Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.