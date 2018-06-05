Число жертв кораблекрушения в Тунисе возросло до 55 человек

ТУНИС, 5 июн — РИА Новости. Число жертв кораблекрушения у берегов Туниса возросло до 55 человек, сообщается в заявлении министерства внутренних дел страны, полученном РИА Новости.
Согласно заявлению МВД, спасателям "удалось достать семь новых тел, что означает, что количество тел, которые подняли с воскресенья прошлой недели, увеличилось до 55".
Рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в ночь на воскресенье в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели, которые до сих пор продолжают поиски выживших и извлекают тела погибших. Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.