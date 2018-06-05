Туск хочет больше прогресса на переговорах с Черногорией о вступлении в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск заявил на переговорах с президентом Черногории Мило Джукановичем, что хотел бы увидеть больший прогресс на переговорах с республикой о перспективах вступления в ЕС.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина.

"Я хотел бы также видеть более быстрый прогресс в переговорах с Черногорией о присоединении. Это означает не только открытие, но и закрытие новых глав. Я сказал президенту Джукановичу, что темпы переговоров задает его страна. Важнейшее значение имеют прочные достижения в области верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", — сказал Туск.

Он также отметил, что "полное выполнение рекомендаций международных наблюдателей в отношении избирательного процесса в Черногории могло бы укрепить доверие общественности к институтам и результатам голосования".

Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявлял, что исключает возможность расширения ЕС до завершения мандата нынешнего состава ЕК — до 1 ноября 2019 года. По его словам, все государства западных Балкан — кандидаты в ЕС — могут рассматривать 2025 год как дату возможного вступления в Евросоюз при выполнении ими необходимых условий.