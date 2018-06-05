В ДНР ожидают, что Хуг посетит Донецкую фильтровальную станцию

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (51)

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг планирует посетить Донецкую фильтровальную станцию, заявил журналистам во вторник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Замглавы СММ ОБСЕ находится с рабочим визитом в Донбассе 5-9 июня.

"Хуг планирует лично посетить с инспекцией несколько проблемных мест: Донецкую фильтровальную станцию, населенные пункты Коминтерново, Стаханка на юге республики и населенный пункт Южное (Чигари) в районе Горловки", — заявил представитель ведомства.

В СЦКК отметили, что в ДНР заинтересованы в мониторинге ситуации лично Хугом и открыты к конструктивному диалогу.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.