Казахстанский Шымкент станет городом республиканского значения

АСТАНА, 5 июн – РИА Новости. Власти Шымкента (акимат и маслихат) инициировали предложение присвоить ему статус города республиканского значения, сообщает Sputnik Казахстан.

Теперь этот документ предстоит рассмотреть депутатам маслихата Южно-Казахстанской области. В соответствии с законом, к городам республиканского значения относятся населенные пункты, имеющие особое государственные значение, или с численностью населения, превышающей миллион человек.

"На сессии подписан исторический документ, который является началом большой работы по приданию Шымкенту статуса города республиканского значения. Планов много, и все они могут быть исполнены только при поддержке и участии депутатов маслихата и жителей города", – сказал аким (глава – Sputnik.) города Нурлан Сауранбаев.

По мнению градоначальника, статус города республиканского значения предусматривает новые возможности. Эти положительные изменения коснутся всех сфер развития города и каждого жителя в отдельности.

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