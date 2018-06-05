В ходе учений НАТО близ Эстонии нашли останки пяти судов

ТАЛЛИН, 5 июн – РИА Новости. В ходе прошедших в мае учений НАТО Open Spirit в эстонских водах были обнаружены пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров, сообщает Sputnik Эстония.
По словам главы ВМС Эстонии капитан-лейтенанта Пеэтера Иваска, найденные останки судов, несомненно, представляют интерес. Их координаты и фотографии сонаров военно-морское ведомство передало Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею, которым теперь предстоит идентифицировать находки и определить их историческую ценность.
Учения Open Spirit ежегодно проводятся с 1995 года поочередно вблизи берегов Эстонии, Латвии и Литвы. Цель маневров — поиск мин, заложенных в Балтийском море во время двух мировых войн, их картографирование и уничтожение.
В 2018 году учения под командованием военных моряков Эстонии прошли в районе Таллина и островов Хийумаа, Сааремаа и Муху. В поисковых операциях были задействованы порядка 20 кораблей стран-членов НАТО, а также специалисты по разминированию из Швеции.
В течение первых дней противоминных учений Open Spirit было обнаружено около 30 взрывных устройств, некоторые из них находятся в поврежденном состоянии. Большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн. За последние годы в территориальных водах Эстонии обнаружено и обезврежено свыше 1200 взрывных устройств.
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