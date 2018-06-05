В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (51)

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о 16 нарушениях перемирия со стороны силовиков.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ Докучаевска разрушения получили магазин и шесть квартир трех многоэтажных домов. К большому сожалению, при выполнении воинского долга военнослужащий Донецкой народной республики погиб", — сказал Басурин.