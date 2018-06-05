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Порошенко назвал методы СБУ в "деле Бабченко" допустимыми

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (186)
13:1805.06.2018
(обновлено: 13:37 05.06.2018)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /

МАДРИД, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал допустимым методы, использованные в деле Аркадия Бабаченко Службой безопасности Украины, которая устроила инсценировку убийства журналиста якобы для "для защиты свободы слова".

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ранее "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с инсценировкой убийства Бабченко для ведения информационной войны. В ответ глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что "если бы была такая возможность… мы бы делали так каждый день". Он также пообещал, что украинские спецслужбы больше не будут руководствоваться общественным мнением о них.

"Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод", — заявил президент Украины в интервью испанской газете El País, отметив, что "в любом случае, приказ давал не президент, а специальный прокурор (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – ред.)".

Он заявил, что украинские власти "арестовали виновного и в очень недалеком будущем докажут, откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств".

Цветы у портрета Аркадия Бабченко. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Отвечая на вопрос, сообщил ли президент Украины странам ЕС о "списке из тридцати возможных целей" которых, как, утверждает СБУ, планировали убить наряду с Бабченко, Порошенко ответил отрицательно. "Я нет. Но спецслужбы на этом уровне сотрудничают", — добавил украинский президент. Он также заявил о "без сомнения" тесном сотрудничестве между спецслужбами Украины и ЕС.

На прошлой неделе начала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. Он также сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз ждет от украинских властей дальнейших деталей по ситуации с журналистом Аркадием Бабченко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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