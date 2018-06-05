Мост через Днепр в Киеве может рухнуть в любой момент, заявил проектировщик

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Киевский метромост через Днепр может обрушиться в любой момент, заявил его сопроектировщик Георгий Росновский в интервью украинскому "Громадському радио".
"У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост метро может рухнуть в любой момент — абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте и, как домино, пойдет по всем пролетам", — считает Росновский.
"Этот мост должен был простоять сто лет, если за ним следить. Но этот мост метро уже через лет тридцать начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", — сказал проектировщик.
Киевский метромост приняли в эксплуатацию в ноябре 1965 года.