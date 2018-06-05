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В мире

Мост через Днепр в Киеве может рухнуть в любой момент, заявил проектировщик

13:1605.06.2018
(обновлено: 14:14 05.06.2018)
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CC BY 3.0 / Johnny / Мост МетроМост Метро через Днепр в Киеве. Архивное фотоМост Метро через Днепр в Киеве. Архивное фото
CC BY 3.0 / Johnny / Мост Метро

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Киевский метромост через Днепр может обрушиться в любой момент, заявил его сопроектировщик Георгий Росновский в интервью украинскому "Громадському радио".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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По его словам, сооружению нужна реконструкция: нужно разобрать дорогу, установить некоторые конструкции и вместо двух полос сделать по три.

"У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост метро может рухнуть в любой момент — абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте и, как домино, пойдет по всем пролетам", — считает Росновский.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Он отметил, что опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы, из-за чего покрылись ржавчиной.

"Этот мост должен был простоять сто лет, если за ним следить. Но этот мост метро уже через лет тридцать начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии", — сказал проектировщик.

Киевский метромост приняли в эксплуатацию в ноябре 1965 года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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cbgoldman
Мы бы конечно могли вам мост построить, мы умеем))) Но фиг вам - пусть вам Бендера его строит
13:25
05.06.2018
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