"Газпром" отреагировал на сообщения об аресте голландских активов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Газпром" знает о действиях "Нафтогаза" в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но не получал официальных уведомлений, заявили в компании.

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "Газпром" будет защищать свои права "в соответствии с применимым законодательством".

Что постановил Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. В "Нафтогазе" сообщили о поддержке судом его ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а пятого июня — об аналогичном решении по активам "Газпрома" в Нидерландах.

Активы в Нидерландах

В Нидерландах, согласно отчетности "Газпрома" за первый квартал года, расположены шесть подконтрольных ему предприятий.

В их числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток". Также в Нидерландах находится Gazprom Holding Cooperatie U.A., через которую "Газпром" владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., и Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.