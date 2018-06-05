ОБСЕ раскритиковала украинский список "изменников" с именами журналистов

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию украинскими властями списка так называемых изменников с именами журналистов, сообщается на сайте организации.

По его словам, подобные действия "неприемлемы и опасны".

"Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент", — написал Дезир в письме украинским властям.

Он подчеркнул, что журналисты должны иметь возможность "свободно и открыто выражать свое мнение".

"Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, — значит подвергать их большому риску, этого нельзя допускать", — добавил Дезир.

На прошлой неделе пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала на Facebook список из 26 так называемых изменников, которые критиковали власти после инсценировки убийства Аркадия Бабченко. В списке фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко — глава Национального союза журналистов Украины, аффилированного с МФЖ и ЕФЖ.

"Убийство" Бабченко

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель службы Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и в "Репортерах без границ".