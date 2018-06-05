В Одесской области неизвестный открыл стрельбу по депутату

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Депутата Черноморского горсовета в Одесской области ранили из травматического оружия возле его дома, сообщили в областном отделении Национальной полиции Украины.

"Черноморские полицейские расследуют обстоятельства ранения депутата местного совета. Пятидесятичетырехлетний мужчина госпитализирован с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении на сайте полиции во вторник.

По данным ведомства, предварительно установлено, что происшествие произошло около 01.00 (совпадает с мск) возле дома потерпевшего — к его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, скрылся.

"Пострадавший с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение".

Депутат Черноморского городского совета Сергей Червачев на своей странице в Facebook сообщил, что это он получил ранения.

"Возможно, некоторые уже слышали новость о том, что я получил ранения сегодня ночью у себя во дворе. Все произошло в 00.20, когда я собирался заехать в гараж. Стреляли из травматического оружия через окно моего автомобиля. Было пять выстрелов… Помощь оказали в Ильичевской бассейновой больнице. Хирург извлек две пули", — написал депутат.