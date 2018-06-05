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Украина устроила засуху в Крыму, заявили в Раде‍

12:1805.06.2018
(обновлено: 12:21 05.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым. Архивное фотоКрым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал.

Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По его словам, на полуострове уже не осталось сельского хозяйства.

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заявил Джемилев интернет-порталу "Обозреватель".

Депутат также отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подачу воды восстановят, украинцы "снова быстро ее перекроют".

Желаемое за действительное

При этом в Крыму заявление Джемилева опровергли. Как отметил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, серьезных проблем с водоснабжением на полуострове нет. По его словам, он желаемое выдает за действительное.

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
© AP Photo / Sergei Grits
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Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.

При этом, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.

"Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", — подчеркнул Фикс.

Фейковые заявления

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень также назвал высказывание Джемилева "фейковым". По его словам, подобные заявления нацелены на демонстрацию того, что "украинское государство сохраняет какую-то дееспособность и может противостоять так называемой российской агрессии".

Показ боевых кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Украине это нужно, чтобы продолжать получать инвестиции и кредиты и чтобы хоть как-то, как им представляется, укрепить сильно пошатнувшееся положение Порошенко накануне предстоящих выборов. С другой стороны, внимательно следить за заявлениями и действиями Киева все равно нужно: опыт показывает, что с украинской стороны можно ожидать любых провокаций не только на словах", — пояснил Бень в эфире радио Sputnik.

Сущность украинского режима

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, в свою очередь, что заявление Джемилева показывает сущность украинского режима.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Парламентарий заявил, что хотя в Крыму наблюдается засушливая погода, а осадков в последнее время выпадало крайне мало, серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует.

"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил Ганжара в интервью RT.

По словам депутата, сельское хозяйство отчасти пострадало из-за отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако российские власти проделали значительную работу по улучшению ситуации. Он также подчеркнул, что открытие собственных электростанций на полуострове поможет решить подобные проблемы.

Водоснабжение Крыма

Набережная Ялты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

*Экстремистская организация, запрещена в России.

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