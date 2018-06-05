Украина устроила засуху в Крыму, заявили в Раде‍

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал.
По его словам, на полуострове уже не осталось сельского хозяйства.
"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заявил Джемилев интернет-порталу "Обозреватель".
Депутат также отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подачу воды восстановят, украинцы "снова быстро ее перекроют".
Желаемое за действительное
При этом в Крыму заявление Джемилева опровергли. Как отметил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, серьезных проблем с водоснабжением на полуострове нет. По его словам, он желаемое выдает за действительное.
Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.
При этом, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.
"Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", — подчеркнул Фикс.
Фейковые заявления
Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень также назвал высказывание Джемилева "фейковым". По его словам, подобные заявления нацелены на демонстрацию того, что "украинское государство сохраняет какую-то дееспособность и может противостоять так называемой российской агрессии".
"Украине это нужно, чтобы продолжать получать инвестиции и кредиты и чтобы хоть как-то, как им представляется, укрепить сильно пошатнувшееся положение Порошенко накануне предстоящих выборов. С другой стороны, внимательно следить за заявлениями и действиями Киева все равно нужно: опыт показывает, что с украинской стороны можно ожидать любых провокаций не только на словах", — пояснил Бень в эфире радио Sputnik.
Сущность украинского режима
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, в свою очередь, что заявление Джемилева показывает сущность украинского режима.
Парламентарий заявил, что хотя в Крыму наблюдается засушливая погода, а осадков в последнее время выпадало крайне мало, серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует.
"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил Ганжара в интервью RT.
По словам депутата, сельское хозяйство отчасти пострадало из-за отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако российские власти проделали значительную работу по улучшению ситуации. Он также подчеркнул, что открытие собственных электростанций на полуострове поможет решить подобные проблемы.
Водоснабжение Крыма
Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
*Экстремистская организация, запрещена в России.