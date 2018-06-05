Украина устроила засуху в Крыму, заявили в Раде‍

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал.

По его словам, на полуострове уже не осталось сельского хозяйства.

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", — заявил Джемилев интернет-порталу "Обозреватель".

Депутат также отметил, что Киев не будет обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения полуострова, а если подачу воды восстановят, украинцы "снова быстро ее перекроют".

Желаемое за действительное

При этом в Крыму заявление Джемилева опровергли. Как отметил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, серьезных проблем с водоснабжением на полуострове нет. По его словам, он желаемое выдает за действительное.

Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.

При этом, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.

"Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", — подчеркнул Фикс.

Фейковые заявления

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень также назвал высказывание Джемилева "фейковым". По его словам, подобные заявления нацелены на демонстрацию того, что "украинское государство сохраняет какую-то дееспособность и может противостоять так называемой российской агрессии".

"Украине это нужно, чтобы продолжать получать инвестиции и кредиты и чтобы хоть как-то, как им представляется, укрепить сильно пошатнувшееся положение Порошенко накануне предстоящих выборов. С другой стороны, внимательно следить за заявлениями и действиями Киева все равно нужно: опыт показывает, что с украинской стороны можно ожидать любых провокаций не только на словах", — пояснил Бень в эфире радио Sputnik.

Сущность украинского режима

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, в свою очередь, что заявление Джемилева показывает сущность украинского режима.

Парламентарий заявил, что хотя в Крыму наблюдается засушливая погода, а осадков в последнее время выпадало крайне мало, серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует.

"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил Ганжара в интервью RT.

По словам депутата, сельское хозяйство отчасти пострадало из-за отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако российские власти проделали значительную работу по улучшению ситуации. Он также подчеркнул, что открытие собственных электростанций на полуострове поможет решить подобные проблемы.

Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

*Экстремистская организация, запрещена в России.