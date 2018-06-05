Пакистан считает, что войны с Индией произойти не должно

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Пакистан и Индия относятся к числу ядерных держав, и войны между ними произойти не должно, заявил на брифинге официальный представитель пакистанских ВС генерал-майор Асиф Гафур.

"Индия должна решить, как она хочет продолжать выстраивать отношения. Мы — две ядерные державы, и между нами не должно быть войны. Приоритетом Пакистана является соблюдение договоренности о прекращении огня, и мы не станем отвечать на первую же пулю, которую индийцы выпустят по нам. Однако, если их целью станут мирные граждане, мы будем вынуждены дать отпор", — сказал Гафур. Запись его выступления опубликована на видеохостинге YouTube.

Он сообщил, что в ходе состоявшегося в конце мая телефонного разговора руководителей управлений боевых операций Индии и Пакистана Исламабад подтвердил Нью-Дели свою приверженность выполнению договоренности от 2003 года о соблюдении перемирия. "Однако, повторю, мы дадим адекватный ответ в том случае, если индийская армия атакует наше гражданское население", — подчеркнул Гафур.

В этой связи он призвал вооруженные силы и средства массовой информации Индии "снизить напряженность", растущую в последние месяцы вокруг ситуации в спорном Кашмире. По словам представителя ВС Пакистана, с начала текущего года индийская армия свыше 1,5 тысячи раз нарушила договоренность о перемирии в этом регионе.

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.