Призывы к перемирию в Донбассе не действуют на Киев, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Призывы к прекращению огня в Донбассе на Киев уже не действуют, нужны новые механизмы обеспечения устойчивого перемирия, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

"За время конфликта перемирия объявлялись порядка 20 раз. Такое большое количество перемирий, по моему мнению, уже нивелировало сам такой призыв. На Украину это не действует. Надо искать новые методы, механизмы, чтобы Украина задумалась о реальном прекращении огня", — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что объявляемые перемирия снижали на время интенсивность обстрелов, "но вскоре после их оглашения ситуация вновь возвращалась вспять и обстрелы со стороны Украины продолжались".

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