Киев может пойти на эскалацию ситуации перед выборами, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин считает, что эскалация ситуации на линии соприкосновения являет наиболее приемлемым для Киева вариантом, учитывая предстоящие президентские выборы на Украине.

"Для Украины сейчас более приемлем вариант эскалации на линии соприкосновения. Это обусловлено и предстоящими выборами на Украине (в 2019 году — ред.)", — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас президент Украины Петр Порошенко "пробует разные варианты — и президент-миротворец, и президент-сорвиголова". "Учитывая националистические настроения в украинском обществе, он, по-видимому, снова склоняется к мнению, что нужно быть воинствующим президентом. Соответственно, ему нужна горячая фаза на линии соприкосновения. Все к этому и идет", — считает Пушилин.

По его мнению, эскалацию конфликта в Донбассе Порошенко может использовать и для того, чтобы напомнить о себе мировому сообществу. А это позволит "рассчитывать на определенную финансовую поддержку, без которой Украине становится все тяжелее", отметил Пушилин.

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