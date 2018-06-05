МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Часть Азовского моря, перекрытая Украиной для проведения учений, включает в себя и прибрежные территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик заявил агентству УНИАН, что в Азовском море до 1 сентября закроют три участка для проведения военных учений. По его словам, с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя, а также к востоку от Бердянска.

"Украина оповестила о закрытии участков Азовского моря через уведомление НОТАМ (NOTAM) об ограничении и запрете полета самолетов в районах проведения стрельб и учений. Это международная система. Судя по районам, координаты которых она опубликовала в НОТАМ, — эти районы включают прибрежную территорию украинского побережья и часть территории, которую контролирует Новороссия", — сказал Мураховский.

Он также отметил, что введение этих ограничений является политическим шагом, означающим не запрет прохода, а возложение ответственности на владельцев судов и самолетов.

"Кроме того, это связано с текущей ситуацией конфликта между Россией и Украиной на Азовском море, и это такой политический ход. При этом Украина не вводила подобные ограничения на своей территории, когда шли активные боевые действия на Донбассе", — сказал эксперт.