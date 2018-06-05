Бывший спикер ПАСЕ связал конфронтацию с Россией с "желанием взять реванш"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нынешняя конфронтация с РФ связана с желанием Европы взять реванш, это необходимо преодолеть, считает экс-председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден.

Ван дер Линден, который возглавлял ПАСЕ с 2005 по 2008 годы, вспомнил ситуацию после Первой мировой войны, когда желание Германии взять реванш послужило поводом ко Второй мировой.

"Нужен не реваншизм, а примирение с Россией… На мой взгляд, европейские страны испытывают желание реванша по отношению к России, это нужно преодолеть", — заявил Линден, выступая на круглом столе в рамках международного форума развития парламентаризма.

Он заявил, что считает "огромной ошибкой" выход российской делегации из состава Парламентской ассамблеи.

"Я давно призываю восстановить членство депутатов Госдумы в ПАСЕ, чтобы поддержать диалог ПАСЕ и РФ… Необходимо восстановить доверие между ЕС в целом и Россией", — подчеркнул ван дер Линден.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.