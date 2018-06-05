Киев делает все, чтобы приостановить выполнение "Минска—2", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Минские Соглашения являются единственным способом мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев пытается приостановить их выполнение, делая ставку на привлечение миротворцев для "зачистки" региона, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

"Украина делает все возможное, чтобы минские соглашения были приостановлены, оставались только на бумаге, только на слуху, но чтобы по факту ничего не делалось. Наша же задача – ситуацию изменить. Но для этого нужна более активная позиция как со стороны СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, так и со стороны стран-гарантов", — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что только минские соглашения помогут мирному урегулированию конфликта в Донбассе. "Все остальные варианты, которые Украина считает для себя более приемлемыми, — а это военный способ, попытка привлечь миротворцев в качестве какого-то подспорья для "зачистки" Донбасса, являются неполноценными, и шансов на их реализацию практически нет", — добавил Пушилин.