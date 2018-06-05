Киев саботирует отвод сил от линии соприкосновения, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Отвод сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе может обеспечить полноценное прекращение огня, однако Киев саботирует этот процесс, заявил в интервью РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Украина делает все, для того чтобы саботировать разведение сил и средств на пилотных участках, тем самым избегая дальнейшего разведения сил и средств по всей линии соприкосновения. Ведь это гарантировало бы, наверное, полноценное перемирие. Это уже говорило бы о том, что конфликт можно считать переведенным в политическую плоскость, когда остались бы только политическое аргументы", — сказал Пушилин.

Он напомнил, что на данный момент Киев фактически нивелировал договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках. "Мы говорим даже не о Станице Луганской, где Украина достаточно длительный период времени срывает разведение сил, даты которого определяются в Минске. Уже идет речь о Петровском и Золотом (два участка, где разведение сил состоялось осенью 2016 года — ред.). Украина вопреки рамочному решению начала строить укрепления внутри этих участков. Об этом свидетельствуют отчеты СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ", — отметил Пушилин.

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