Китай призвал США избегать ухудшения отношений из-за тайваньского вопроса

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и избегать ухудшения двусторонних отношений путем провокаций в Тайваньском проливе, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки военного судна через Тайваньский пролив, по данным СМИ, это может еще сильнее обострить отношения Пекина и Вашингтона.

"Мы многократно заявляли, что вопрос Тайваня остается одним из наиболее чувствительных и важных вопросов в отношениях Пекина и Вашингтона, США должны соблюдать политику "одного Китая", надлежащим образом вести дела, связанные с Тайванем, чтобы избегать нанесения ущерба отношениям с Китаем, а также миру и стабильности по обеим сторонам Тайваньского пролива", — заявила дипломат.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.