Китай призвал США избегать ухудшения отношений из-за тайваньского вопроса

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и избегать ухудшения двусторонних отношений путем провокаций в Тайваньском проливе, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы многократно заявляли, что вопрос Тайваня остается одним из наиболее чувствительных и важных вопросов в отношениях Пекина и Вашингтона, США должны соблюдать политику "одного Китая", надлежащим образом вести дела, связанные с Тайванем, чтобы избегать нанесения ущерба отношениям с Китаем, а также миру и стабильности по обеим сторонам Тайваньского пролива", — заявила дипломат.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.