Говорить о стабилизации ситуации в Донбассе рано, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин считает, что говорить о стабилизации ситуации в Донбассе пока рано, возможно очередное обострение.

Оперативное командование ДНР в середине мая заявило об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомстве сообщали об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

"К сожалению, пока рано говорить о стабилизации. На мой взгляд, мы должны быть в повышенной готовности вплоть до окончания чемпионата мира (по футболу в РФ). Вероятность (обострения ситуации со стороны украинских силовиков — ред.) достаточно высока, мы имеем дело с Украиной", — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

При этом, по мнению полпреда ДНР в контактной группе, ждать широкомасштабного наступления со стороны украинских силовиков в ближайшее время не стоит. "Украина, попытавшись пойти в наступление на определенных участках и потерпев поражение, скорее всего, не решится на что-то серьезное. Но это мое мнение, я не военный. Это мое мнение, основанное на оценке всех политических событий, я могу ошибаться", — добавил Пушилин.

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