Минск выступил за сохранение сделки по иранской ядерной программе

МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Минск поддерживает дальнейшую реализацию плана действий по иранской ядерной программе, считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.
"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась после решения Соединенных Штатов Америки о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранский дипломат выразил осуждение Ираном действий администрации США и подтвердил приверженность страны соглашениям в случае, если остальные стороны формата "5 + 1" продолжат его исполнение", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что "заместитель министра иностранных дел Белоруссии отмети: белорусская сторона поддерживает дальнейшее осуществление совместного всеобъемлющего плана действий и считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности".
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.