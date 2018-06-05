В Крыму оценили заявление о причастности Украины к засухе на полуострове

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о причастности Украины к засухе на полуострове показывает сущность украинского режима. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

Парламентарий отметил, что хотя в Крыму наблюдается засушливая погода, а осадков в последнее время выпадало крайне мало, серьезной проблемы с водоснабжением на полуострове не существует.

"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил Ганжара.

По словам депутата, сельское хозяйство отчасти пострадало из-за отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако российские власти проделали значительную работу по улучшению ситуации. Он также подчеркнул, что открытие собственных электростанций на полуострове поможет решить подобные проблемы.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.