МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о причастности Украины к засухе на полуострове показывает сущность украинского режима. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.
"С водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует", — пояснил Ганжара.
По словам депутата, сельское хозяйство отчасти пострадало из-за отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако российские власти проделали значительную работу по улучшению ситуации. Он также подчеркнул, что открытие собственных электростанций на полуострове поможет решить подобные проблемы.
Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что Украина создала реальные "проблемы" с водой на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.