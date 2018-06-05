Долгая дорога: Мадрид пытается избавиться от напоминаний о диктатуре Франко

МАДРИД, 5 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Улица "Павших Голубой дивизии", расположенная на северо-востоке Мадрида, на первый взгляд, обычная столичная улица — офисные здания, жилые дома, магазины, парикмахерская. Если бы не название — 250-я дивизия испанских добровольцев, больше известная как "Голубая дивизия", сражалась на Восточном фронте на стороне нацистов и участвовала в блокаде Ленинграда.

Судебные запреты

Мэрия Мадрида во главе с Мануэлой Карменой (бывшей коммунисткой, боровшейся с режимом Франко еще в 1960-е годы) собиралась ее переименовать — вместе с еще полусотней улиц, в названиях которых есть любые упоминания о диктатуре. И даже приготовила новые указатели на замену — "Улица мемориала 11 марта 2004 года". 11 марта 2004 года на вокзале Аточа произошел самый кровавый теракт в истории Испании, жертвами которого стал 191 человек.

Но таблички так и не поменяли. Решение городских властей оспорили в суде родственники участников войны. Среди многочисленных ассоциаций в Испании существует и такая — "Объединение родственников погибших в России". А у Фонда "Национальное братство Голубой дивизии" даже есть свой музей, посещение которого, правда, по предварительной записи раз в неделю. Истцы заявили, что название не имеет никакого отношения к преступлениям франкизма, а единственной целью испанских добровольцев, воевавших в России, "была борьба с коммунизмом". В результате суд встал на их сторону.

Аргументы следующие: дивизия была сформирована через два года после окончания Гражданской войны в Испании, название "не относится ни к периоду военного мятежа, ни Гражданской войны (1936-1939)", которых касается Закон об исторической памяти. Хотя дивизию сформировали "во время диктатуры, но она действовала за пределами наших границ, и это не было прославлением диктатуры", говорится в постановлении.

Мэрия решение оспорила. "Пока ничего не ясно. Решение суда первой инстанции мы обжаловали, надо дождаться, что решит Высший суд Мадрида. Мы хотим переименовать эту улицу в соответствии с Законом об исторической памяти", — заявили РИА Новости в мэрии. Закон, на основании которого мэрия подготовила список из 52 улиц, был принят испанским парламентом еще в 2007 году.

Аналогичные судебные запреты коснулись еще двух улиц из списка — Братьев Гарсия Ноблехас и Эль-Альгабеньо. Первая названа в честь четырех братьев, вставших на сторону франкистов, двое из них уже после Гражданской войны воевали в составе Голубой дивизии. Тореро Хосе Гарсия Карранса, больше известный как Пепе Эль-Альгaбеньо, активно сотрудничал с фалангистами и участвовал в "политических чистках" в Андалусии.

"Они боролись с коммунизмом"

В мэрии считают, что судебные запреты на переименование этих улиц "ошибочные" и надеются, что "они будут пересмотрены судебными органами высших инстанций".

Жители улицы "Павших Голубой дивизии" со столичными властями не согласны, название их вполне устраивает. Мужчина лет шестидесяти говорит, что почти никто не поддерживает переименование. "Как бы выразиться, чтобы дать какое-то определение. Здесь живут в основном правые, те, кто голосует за Народную партию. Отсюда уходили на фронт бороться с коммунизмом в России. Почему надо переименовывать? Эта улица всегда так называлась", — говорит он.

Более резкое определение местным жителям дает сотрудник одной из расположенных на улице фирм: "Здесь живет много фашистов, и, разумеется, они против переименования".

Девушка лет 18, живущая на соседней улице, затрудняется ответить на вопрос, в честь кого название: "Это дивизия, сражавшаяся на стороне Франко во время Гражданской войны". Мужчина лет 30 историю Испании знает гораздо лучше, но давать какую-то оценку действиям мэрии и судов не торопится. "Пусть делают, что хотят", — бросает он на ходу.

"Защитники истории"

Недалеко от улицы "Павших Голубой дивизии" расположен Фонд Франсиско Франко — он занимает всего несколько комнат в длинном трехэтажном здании. Во всех развешаны многочисленные портреты диктатора и эмблема испанской фаланги – пять стрел, скрепленных ярмом. Все желающие при входе могут приобрести соответствующую литературу.

Сейчас в фонде около тысячи членов, на пожертвования которых и он существует, годовой бюджет 120 тысяч евро. "Мы хотим защитить историю – не только память Франко как человека, но и то, что он сделал. Он защищал единство страны, христианскую традицию и социальные достижения. Благодаря ему в Испании появился средний класс. После Гражданской войны 40% населения были безграмотными, была чудовищная нищета. Он решил все эти проблемы", — говорит президент Фонда генерал Хуан Антонио Чичарро. Несколько лет назад генерал был вынужден уволиться из вооруженных сил после неаккуратного заявления, что ради сохранения территориальной целостности в Каталонии можно использовать военные средства.

© Фото : из личного архива генерала Хуана Антонио Чичарро Отец генерала Хуана Антонио Чичарро и диктатора Франсиско Франко © Фото : из личного архива генерала Хуана Антонио Чичарро Отец генерала Хуана Антонио Чичарро и диктатора Франсиско Франко

В его кабинете висит черно-белая фотография отца, пожимающего руку Франко. Отец генерала Чичарро тоже воевал в Голубой дивизии. "Голубая дивизия" никакого отношения к нацистам не имела. Она сражалась против коммунизма в составе вермахта, но испанцы не были нацистами. Они защищали евреев, испанцы хорошо вели себя с русскими в отличие от немцев. Они жили в домах с русскими семьями. Немцы выкидывали семьи из домов, а испанцы нет", — настаивает Чичарро.

"Голубая дивизия" участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев — около 4,5 тысячи человек. Советские войска понесли на этом участке большие потери.

На Восточный фронт в июне 1941 года отправились четыре брата – "не против России, а против советского коммунизма", упорствует генерал. Двое братьев погибли, двое вернулись – в том числе отец в 1943 году.

Всего за годы войны с июня 1941 по октябрь 1943-го года через 250-ю дивизию прошли 45 482 испанских добровольца, 4854 погибли, 8700 ранены, 372 попали в плен.

Для Чичарро история с переименованием улицы глубоко личная. "Дивизия не имела никакого отношения ни к военному восстанию, ни к Гражданской войне. К тому же улица называется не "Голубой дивизии", а "Павших Голубой дивизии". Поэтому суд и принял такое решение", — объясняет он.

Но главную битву с мадридской мэрией Фонд все-таки проиграл. Он пытался оспорить весь список переименований. После долгих разбирательств суд поддержал городские власти и отменил временный запрет на переименование. Фонд Франсиско Франко теперь готовит иск в Верховный суд.

Окончания разбирательств мэрия ждать не стала. "Мы уже поменяли указатели на 49 улицах из 52. Осталось три, ждем окончательных судебных решений", — говорят там.

В Фонде Франсиско Франко уверены, что выиграют апелляцию и "мэрии придется все указатели восстанавливать". И вообще переименование слишком дорого обойдется городскому бюджету — 50 миллионов евро, с учетом замены не только указателей и карт, но и документов местных жителей — удостоверений личности, налоговых и банковских данных и т.д. Мэрия называет совершенно иную цифру – 30 тысяч евро только на указатели.

Аргумент противников переименований прост — мэрия основывается на законе об исторической памяти, а в нем "ничего не говорится об изменении названий улиц". Дословно в статье 15 этого закона сказано, что "Административные органы примут необходимые меры для изъятия гербов, знаков, вывесок и других предметов или упоминаний, восхваляющих — лично или коллективно — военное восстание, Гражданскую войну и репрессии диктатуры".

"Двойные стандарты"

"Они снимают генерала Франко, но оставляют Ларго Кабальеро, испанского Ленина. Где примирение? Они встают на сторону одной из сторон Гражданской войны. Или пусть все снимают, или оставят, как есть", — возмущается генерал, живущий как раз на улице Братьев Гарсия Ноблехас, которая пересекается с улицей Ларго Кабальеро.

Франсиско Ларго Кабальеро был председателем республиканского правительства в 1936-1937 годах.

Не нравится руководителю Фонда и улица, названная в честь Сантьяго Каррильо (после Гражданской войны эмигрировал в Париж, генеральный секретарь компании Испании 1960-1982, сыграл одну из ключевых ролей в переходном периоде от диктатуры к демократии). Его глава фонда считает "ответственным за чудовищный геноцид и массовый расстрел детей".

© РИА Новости / Елена Шестернина Президент Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Антонио Чичарро © РИА Новости / Елена Шестернина Президент Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Антонио Чичарро

Впрочем, переименовывать улицы, названные в честь республиканцев, генерал не предлагает. "Мне Ларго Кабальеро не нравится, но пусть остается. Надо все оставить, как есть. А мэрия пытается стереть историю. В последнее время ситуация очень обострилась. Коммунисты хотят выиграть войну, которую они проиграли. Сейчас решили вернуться к событиям, которые были если не забыты, то прощены", — считает франкист.

Большая дорога

Мэрия утверждает: принимая решение о переименовании, она действовала исключительно в рамках закона. "Принимая решение о переименовании, мы исходили из того, что в биографии человека, в честь которого названа улица, был эпизод, связанный с прославлением военного восстания, Гражданской войны или репрессий во время диктатуры. Именно этого касается Закон об исторической памяти, согласно которому администрации должны убрать из общественных мест символы, которые предполагают такую оценку", — говорит РИА Новости глава пресс-службы мэрии Хесус Дува.

Новые названия выбирались по нескольким критериям — восстановление старых, увековечивание памяти людей определенных профессий (учителей, ученых, представителей культуры), а также политиков, "действовавших с позиций согласия, примирения и гуманизма", поясняет Дува.

Первая волна переименований в Мадриде была почти четыре десятилетия назад. Через пять лет после смерти Франко свои названия, связанные с диктаторским режимом, сменили почти тридцать улиц.

Главная столичная улица за минувший век меняла указатели на домах чаще остальных. В первый раз ее переименовали за три месяца до начала Гражданской войны в 1936 году – в Проспект CNT (Национальная конфедерация Труда — конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов). В годы войны местные жители ее стали называть Проспект России. В 1937 году улица официально стала Проспектом Советского Союза. С апреля 1939 года — после победы Франко — Проспектом Хосе Антонио (Хосе Антонио Прима де Ривера — основатель Испанской фаланги). В 1981 году, избавляясь от франкистского наследия, ее вновь переименовали. И назвали просто Гран Виа – Большая дорога.