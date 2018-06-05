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Долгая дорога: Мадрид пытается избавиться от напоминаний о диктатуре Франко

10:1705.06.2018
(обновлено: 10:19 05.06.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ здании фонда Франсиско Франко, ИспанияВ здании фонда Франсиско Франко, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 5 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Улица "Павших Голубой дивизии", расположенная на северо-востоке Мадрида, на первый взгляд, обычная столичная улица — офисные здания, жилые дома, магазины, парикмахерская. Если бы не название — 250-я дивизия испанских добровольцев, больше известная как "Голубая дивизия", сражалась на Восточном фронте на стороне нацистов и участвовала в блокаде Ленинграда.

Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. Архивное фото
© AP Photo
В Испании умерла единственная дочь испанского диктатора Франко

Судебные запреты

Мэрия Мадрида во главе с Мануэлой Карменой (бывшей коммунисткой, боровшейся с режимом Франко еще в 1960-е годы) собиралась ее переименовать — вместе с еще полусотней улиц, в названиях которых есть любые упоминания о диктатуре. И даже приготовила новые указатели на замену — "Улица мемориала 11 марта 2004 года". 11 марта 2004 года на вокзале Аточа произошел самый кровавый теракт в истории Испании, жертвами которого стал 191 человек.

Но таблички так и не поменяли. Решение городских властей оспорили в суде родственники участников войны. Среди многочисленных ассоциаций в Испании существует и такая — "Объединение родственников погибших в России". А у Фонда "Национальное братство Голубой дивизии" даже есть свой музей, посещение которого, правда, по предварительной записи раз в неделю. Истцы заявили, что название не имеет никакого отношения к преступлениям франкизма, а единственной целью испанских добровольцев, воевавших в России, "была борьба с коммунизмом". В результате суд встал на их сторону.

© РИА Новости / Елена ШестернинаУлица "Павших Голубой дивизии"
© РИА Новости / Елена Шестернина
Улица "Павших Голубой дивизии"

Аргументы следующие: дивизия была сформирована через два года после окончания Гражданской войны в Испании, название "не относится ни к периоду военного мятежа, ни Гражданской войны (1936-1939)", которых касается Закон об исторической памяти. Хотя дивизию сформировали "во время диктатуры, но она действовала за пределами наших границ, и это не было прославлением диктатуры", говорится в постановлении.

Торжества по случаю Апрельской революции в Барселоне. Апрель 1939
© Фото : Bundesarchiv
Гражданская война в Испании (1936-1939)
Мэрия решение оспорила. "Пока ничего не ясно. Решение суда первой инстанции мы обжаловали, надо дождаться, что решит Высший суд Мадрида. Мы хотим переименовать эту улицу в соответствии с Законом об исторической памяти", — заявили РИА Новости в мэрии. Закон, на основании которого мэрия подготовила список из 52 улиц, был принят испанским парламентом еще в 2007 году.

Аналогичные судебные запреты коснулись еще двух улиц из списка — Братьев Гарсия Ноблехас и Эль-Альгабеньо. Первая названа в честь четырех братьев, вставших на сторону франкистов, двое из них уже после Гражданской войны воевали в составе Голубой дивизии. Тореро Хосе Гарсия Карранса, больше известный как Пепе Эль-Альгaбеньо, активно сотрудничал с фалангистами и участвовал в "политических чистках" в Андалусии.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В мэрии считают, что судебные запреты на переименование этих улиц "ошибочные" и надеются, что "они будут пересмотрены судебными органами высших инстанций".

"Они боролись с коммунизмом"

Жители улицы "Павших Голубой дивизии" со столичными властями не согласны, название их вполне устраивает. Мужчина лет шестидесяти говорит, что почти никто не поддерживает переименование. "Как бы выразиться, чтобы дать какое-то определение. Здесь живут в основном правые, те, кто голосует за Народную партию. Отсюда уходили на фронт бороться с коммунизмом в России. Почему надо переименовывать? Эта улица всегда так называлась", — говорит он.

Более резкое определение местным жителям дает сотрудник одной из расположенных на улице фирм: "Здесь живет много фашистов, и, разумеется, они против переименования".

© РИА Новости / Елена ШестернинаУказатель улицы "Павших Голубой дивизии"
© РИА Новости / Елена Шестернина
Указатель улицы "Павших Голубой дивизии"

Девушка лет 18, живущая на соседней улице, затрудняется ответить на вопрос, в честь кого название: "Это дивизия, сражавшаяся на стороне Франко во время Гражданской войны". Мужчина лет 30 историю Испании знает гораздо лучше, но давать какую-то оценку действиям мэрии и судов не торопится. "Пусть делают, что хотят", — бросает он на ходу.

"Защитники истории"

Здание Горсовета в городе Днепр. Архивное фото
© Фото : Евгений Жилин
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Недалеко от улицы "Павших Голубой дивизии" расположен Фонд Франсиско Франко — он занимает всего несколько комнат в длинном трехэтажном здании. Во всех развешаны многочисленные портреты диктатора и эмблема испанской фаланги – пять стрел, скрепленных ярмом. Все желающие при входе могут приобрести соответствующую литературу.

Сейчас в фонде около тысячи членов, на пожертвования которых и он существует, годовой бюджет 120 тысяч евро. "Мы хотим защитить историю – не только память Франко как человека, но и то, что он сделал. Он защищал единство страны, христианскую традицию и социальные достижения. Благодаря ему в Испании появился средний класс. После Гражданской войны 40% населения были безграмотными, была чудовищная нищета. Он решил все эти проблемы", — говорит президент Фонда генерал Хуан Антонио Чичарро. Несколько лет назад генерал был вынужден уволиться из вооруженных сил после неаккуратного заявления, что ради сохранения территориальной целостности в Каталонии можно использовать военные средства.

Вид на Киев. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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В его кабинете висит черно-белая фотография отца, пожимающего руку Франко. Отец генерала Чичарро тоже воевал в Голубой дивизии. "Голубая дивизия" никакого отношения к нацистам не имела. Она сражалась против коммунизма в составе вермахта, но испанцы не были нацистами. Они защищали евреев, испанцы хорошо вели себя с русскими в отличие от немцев. Они жили в домах с русскими семьями. Немцы выкидывали семьи из домов, а испанцы нет", — настаивает Чичарро.

© Фото : из личного архива генерала Хуана Антонио ЧичарроОтец генерала Хуана Антонио Чичарро и диктатора Франсиско Франко
© Фото : из личного архива генерала Хуана Антонио Чичарро
Отец генерала Хуана Антонио Чичарро и диктатора Франсиско Франко

"Голубая дивизия" участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев — около 4,5 тысячи человек. Советские войска понесли на этом участке большие потери.

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© РИА Новости / Борис Кудояров
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На Восточный фронт в июне 1941 года отправились четыре брата – "не против России, а против советского коммунизма", упорствует генерал. Двое братьев погибли, двое вернулись – в том числе отец в 1943 году.

Всего за годы войны с июня 1941 по октябрь 1943-го года через 250-ю дивизию прошли 45 482 испанских добровольца, 4854 погибли, 8700 ранены, 372 попали в плен.

Для Чичарро история с переименованием улицы глубоко личная. "Дивизия не имела никакого отношения ни к военному восстанию, ни к Гражданской войне. К тому же улица называется не "Голубой дивизии", а "Павших Голубой дивизии". Поэтому суд и принял такое решение", — объясняет он.

Но главную битву с мадридской мэрией Фонд все-таки проиграл. Он пытался оспорить весь список переименований. После долгих разбирательств суд поддержал городские власти и отменил временный запрет на переименование. Фонд Франсиско Франко теперь готовит иск в Верховный суд.

Окончания разбирательств мэрия ждать не стала. "Мы уже поменяли указатели на 49 улицах из 52. Осталось три, ждем окончательных судебных решений", — говорят там.

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© РИА Новости
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В Фонде Франсиско Франко уверены, что выиграют апелляцию и "мэрии придется все указатели восстанавливать". И вообще переименование слишком дорого обойдется городскому бюджету — 50 миллионов евро, с учетом замены не только указателей и карт, но и документов местных жителей — удостоверений личности, налоговых и банковских данных и т.д. Мэрия называет совершенно иную цифру – 30 тысяч евро только на указатели.

Аргумент противников переименований прост — мэрия основывается на законе об исторической памяти, а в нем "ничего не говорится об изменении названий улиц". Дословно в статье 15 этого закона сказано, что "Административные органы примут необходимые меры для изъятия гербов, знаков, вывесок и других предметов или упоминаний, восхваляющих — лично или коллективно — военное восстание, Гражданскую войну и репрессии диктатуры".

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"Они снимают генерала Франко, но оставляют Ларго Кабальеро, испанского Ленина. Где примирение? Они встают на сторону одной из сторон Гражданской войны. Или пусть все снимают, или оставят, как есть", — возмущается генерал, живущий как раз на улице Братьев Гарсия Ноблехас, которая пересекается с улицей Ларго Кабальеро.

Франсиско Ларго Кабальеро был председателем республиканского правительства в 1936-1937 годах.

Не нравится руководителю Фонда и улица, названная в честь Сантьяго Каррильо (после Гражданской войны эмигрировал в Париж, генеральный секретарь компании Испании 1960-1982, сыграл одну из ключевых ролей в переходном периоде от диктатуры к демократии). Его глава фонда считает "ответственным за чудовищный геноцид и массовый расстрел детей".

© РИА Новости / Елена ШестернинаПрезидент Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Антонио Чичарро
© РИА Новости / Елена Шестернина
Президент Фонда Франсиско Франко генерал Хуан Антонио Чичарро

Впрочем, переименовывать улицы, названные в честь республиканцев, генерал не предлагает. "Мне Ларго Кабальеро не нравится, но пусть остается. Надо все оставить, как есть. А мэрия пытается стереть историю. В последнее время ситуация очень обострилась. Коммунисты хотят выиграть войну, которую они проиграли. Сейчас решили вернуться к событиям, которые были если не забыты, то прощены", — считает франкист.

Большая дорога

Мэрия утверждает: принимая решение о переименовании, она действовала исключительно в рамках закона. "Принимая решение о переименовании, мы исходили из того, что в биографии человека, в честь которого названа улица, был эпизод, связанный с прославлением военного восстания, Гражданской войны или репрессий во время диктатуры. Именно этого касается Закон об исторической памяти, согласно которому администрации должны убрать из общественных мест символы, которые предполагают такую оценку", — говорит РИА Новости глава пресс-службы мэрии Хесус Дува.

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© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Новые названия выбирались по нескольким критериям — восстановление старых, увековечивание памяти людей определенных профессий (учителей, ученых, представителей культуры), а также политиков, "действовавших с позиций согласия, примирения и гуманизма", поясняет Дува.

Первая волна переименований в Мадриде была почти четыре десятилетия назад. Через пять лет после смерти Франко свои названия, связанные с диктаторским режимом, сменили почти тридцать улиц.

Главная столичная улица за минувший век меняла указатели на домах чаще остальных. В первый раз ее переименовали за три месяца до начала Гражданской войны в 1936 году – в Проспект CNT (Национальная конфедерация Труда — конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов). В годы войны местные жители ее стали называть Проспект России. В 1937 году улица официально стала Проспектом Советского Союза. С апреля 1939 года — после победы Франко — Проспектом Хосе Антонио (Хосе Антонио Прима де Ривера — основатель Испанской фаланги). В 1981 году, избавляясь от франкистского наследия, ее вновь переименовали. И назвали просто Гран Виа – Большая дорога.

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