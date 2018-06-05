На западе Индии разбился истребитель-бомбардировщик ВВС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Jaguar ВВС Индии во вторник потерпел крушение в штате Гуджарат на западе страны, передает телеканал NDTV.
"Сегодня около 10.30 утра (08.00 мск) разбился самолет Jaguar, выполнявший тренировочную миссию", — подтвердил официальный представитель оборонного ведомства Индии подполковник Маниш Оджха.
Другой представитель обороны сообщил изданию, что генштаб ВВС страны уже поручил сформировать специальную комиссию по расследованию случившегося.
Информация о причинах аварии пока не поступала.