На западе Индии разбился истребитель-бомбардировщик ВВС

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Jaguar ВВС Индии во вторник потерпел крушение в штате Гуджарат на западе страны, передает телеканал NDTV.

Согласно его данным, самолет вылетел с авиабазы Джамнагар и совершал тренировочный полет. По предварительным данным, он упал на пастбище возле одной из деревень, пилот погиб.

"Сегодня около 10.30 утра (08.00 мск) разбился самолет Jaguar, выполнявший тренировочную миссию", — подтвердил официальный представитель оборонного ведомства Индии подполковник Маниш Оджха.

Другой представитель обороны сообщил изданию, что генштаб ВВС страны уже поручил сформировать специальную комиссию по расследованию случившегося.

Информация о причинах аварии пока не поступала.