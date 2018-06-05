СМИ сообщили о десяти погибших при сходе оползня на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Не менее 10 человек погибли, десятки пострадали в результате схода оползня в городе Лунглеи (штат Мизорам) на северо-востоке Индии, сообщает во вторник издание Indian Express.
После обрушения здания часть людей оказались блокированы под его обломками и, не сумев самостоятельно выбраться, скончались от полученных травм.
Как сообщил ранее метеорологический департамент Индии, с 11 апреля по 15 мая текущего года жертвами песчаных бурь и гроз в различных районах страны стали не менее 278 человек, что значительно больше, чем за весь 2017 года, когда от непогоды погибли 197 человек.
10 killed in a landslide in Mizoram… https://t.co/hiAVyHa6vn #Mizoram #landslide #destruction #Lunglei #volunteers #rain #Lunglawn— Spokesman (@SpokesmanTweets) 5 июня 2018 г.