Суд арестовал голландские активы "Газпрома", заявили в "Нафтогазе"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской компании.

Отмечается, что судебные исполнители также "проводят действия", чтобы заморозить активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Соответствующие ходатайства "Нафтогаз" подал на прошлой неделе.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", — сообщили в украинской компании.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания "применит все доступные законные средства и инструменты", чтобы получить от "Газпрома" 2,6 миллиарда долларов.

Что постановил Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. Тридцатого мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии. В компании подтвердили, что получили постановление судебных исполнителей о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания средств с "Газпрома".