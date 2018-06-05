В Мексике создадут спецкомиссию для расследования похищения 43 студентов

МЕХИКО, 5 июн — РИА Новости. Суд мексиканского штата Тамаулипас распорядился учредить специальную комиссию, которая займется расследованием похищения 43 студентов в 2014 году.

Сорок три студента из Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины.

Трое судей в понедельник единогласно постановили, что проведенное до настоящего момента расследование со стороны генеральной прокуратуры "не было оперативным, эффективным, независимым и беспристрастным", что противоречит нормам Межамериканской комиссии по правам человека и протоколам ООН.

"Соответственно, ввиду серьезных нарушений прав человека… а также в связи с тем, что было поручено расследовать участие властей на трех уровнях правительства, в дополнение к тому, что в Мексике нет независимой прокуратуры, было принято решение создать комиссию для установления истины и справедливости", — говорится в постановлении суда.

Комиссия будет состоять из представителей жертв произошедшего, национальной комиссии по правам человека и национальной прокуратуры.

Ранее офис Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил в докладе, что расследование похищения 43 студентов в Мексике на ранних этапах проводилось с использованием пыток и незаконных задержаний, которые были сокрыты властями.