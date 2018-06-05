Сингапур выпустит памятные монеты в честь встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительственная компания Singapore Mint объявила о выпуске трех видов памятных монет, посвященных предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в городе-государстве 12 июня, говорится на ее сайте.
Монеты будут выпущены в трех видах – из золота, серебра и цинка. На одной стороны изделия изображено рукопожатие двух лидеров под американским и северокорейским флагом. Флаг США на монете расположен справа, флаг КНДР – слева, сверху указана дата предполагаемой встречи – 12.06.2018 – и наименование события, которому она посвящена — "Саммит в Сингапуре". На обратной стороне изделия изображен голубь, знаменующий "мир во всем мире", и цветы, символизирующие США и КНДР – роза и магнолия.
Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.