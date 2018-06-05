Сингапур выпустит памятные монеты в честь встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительственная компания Singapore Mint объявила о выпуске трех видов памятных монет, посвященных предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в городе-государстве 12 июня, говорится на ее сайте.

"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура, признанного как платформа, где совершаются важные шаги к миру во всем мире", — говорится в сообщении компании. Как отметила компания, изделия увековечат "исторический шаг по направлению к миру" и отметят роль Сингапура "как нейтральной принимающей стороны, экономических и охраняющих ворот между Востоком и Западом".

Монеты будут выпущены в трех видах – из золота, серебра и цинка. На одной стороны изделия изображено рукопожатие двух лидеров под американским и северокорейским флагом. Флаг США на монете расположен справа, флаг КНДР – слева, сверху указана дата предполагаемой встречи – 12.06.2018 – и наименование события, которому она посвящена — "Саммит в Сингапуре". На обратной стороне изделия изображен голубь, знаменующий "мир во всем мире", и цветы, символизирующие США и КНДР – роза и магнолия.

Монеты доступны для предварительного заказа в магазинах и на сайте компании. Стоимость золотого "сувенира" составит более 1,3 тысячи сингапурских долларов (около тысячи долларов США). Серебряную монету можно будет купить за 118 сингапурских долларов (примерно 88 долларов США), никелированную монету из цинка – за 36 сингапурских долларов (26 долларов США). Тираж изделий, за исключением монеты из сплава, ограничен.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.